Ahmet Altınöz Hayatını Kaybetti

AHMET ALTINÖZ’ÜN HAYATINI KAYBETMESİ

Marmaris Filarmoni Derneği’nin başkanı, keman virtüözü ve gazeteci Ahmet Altınöz, dün gece evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Sanat ve gazetecilik alanında birçok yıl boyunca Marmaris’e katkı sunan 76 yaşındaki Altınöz, olağanüstü müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vefatı, Marmaris’te derin bir üzüntüyle karşılandı.

KÜLTÜR VE SANATTAKİ ROLÜ

Marmaris’te pek çok kültür ve sanat festivalinde etkin bir şekilde yer alan, konserler düzenleyen ve gazetecilik kariyerini de devam ettiren Ahmet Altınöz’ün cenazesi, bugün (21 Haziran 2025) ikindi namazından sonra Armutalan Camii’nde kılınacak. Cenaze namazının ardından Altınöz, Armutalan Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.