Ahmet Arıbaş, Motosikletli Kursu Denetledi

SAMSUN EMNİYET MÜDÜRÜ’NDEN DENETİM

Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Motosikletli Polis Timleri eğitim kursunu yerinde denetledi. Denetim sırasında kursiyerlerle bir araya gelen Arıbaş, devam eden eğitim süreçleri hakkında detaylı bilgi aldı. Motosikletli timlerin trafik güvenliğinde üstlendiği önemli rolü vurgulayan Arıbaş, bu eğitimlerin gerekliliğine dikkat çekti.

TRAFFİK GÜVENLİĞİ FARKINDALIĞI ARTIRILMALI

Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla trafik güvenliği konusunda farkındalığın artırılması gerektiğini belirten Arıbaş, “Trafikte görünürlüğü ve hareket kabiliyeti yüksek motosikletli ekiplerimiz, trafik denetimlerinde etkin görev alacak. Bu kursu başarıyla tamamlayan personelimizle sahada daha güçlü olacağız.” dedi.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

Kurs kapsamında motosiklet hakimiyeti, güvenli sürüş teknikleri ve görev sırasında karşılaşılabilecek olası durumlara yönelik uygulamalı eğitimler veriliyor. Bu eğitimler sayesinde, motosikletli polis timlerinin becerileri artırılmayı hedefliyor.