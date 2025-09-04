Ahmet Arıcan, Biçerdöverle Yaralandı, Hayatını Kaybetti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE DURUM

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde ayçiçeği hasadı sırasında meydana gelen bir kazada, biçerdöverin altında kalarak yaralanan 64 yaşındaki Ahmet Arıcan, hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Turnacı köyünde, ayçiçeği tarlasında hasat yapan E.K., sürüş esnasında Ahmet Arıcan’ı göremeyerek üzerinden geçti.

MÜDAHALE VE SONUÇ

Kaza sonrası durumu fark eden E.K., hemen sağlık ve jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından yaralı Ahmet Arıcan’ı Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne götürdü. Ancak, tüm müdahalelere rağmen Arıcan kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından biçerdöveri kullanan E.K., gözaltına alındı. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.