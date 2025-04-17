Ahmet Bağcı, TARSİM Zararları Karşılanacak

EN BÜYÜK DON HADİSESİYLE KARŞI KARŞIYA KALINDI

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, tarihin en büyük don hadisesiyle karşı karşıya kalındığını belirtti ve üreticilerin zararlarının karşılanması için gerekli çalışmanın yürütüldüğünü açıkladı. Bağcı, “TARSİM sigortası olanlarla ilgili zaten çalışma başladı. Onların zararları TARSİM kapsamında karşılanacaktır. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olup da sigortası olmayanlarla ilgili de biz zararı tabii tespit edeceğiz. O zararı nispetinde de şu ana kadar çiftçilerimizin yaptığı masrafları karşılayacağız” dedi.

ZİRAİ DONDAN ETKİLENEN MAHALLELERİ İNCELEDİ

Ahmet Bağcı, Samsun’un Çarşamba ilçesinde zirai dondan zarar gören Deyincek, Ulupınar ve Kabaceviz mahallelerindeki fındık bahçelerini inceledi. Bağcı’ya incelemelerinde Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ve Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam eşlik etti. İlk olarak Deyince Mahallesi’ndeki çiftçi Mehmet Çakır’a ait fındık bahçesine giden Bağcı, buradaki durum hakkında bilgi verdi.

Bağcı, yaptığı açıklamada “Geçtiğimiz günlerde maalesef tarihimizin en büyük don hadisesiyle karşı karşıya kaldık. Bundan tabii en çok etkilenen illerimiz arasında Samsun da var. Özellikle Samsun’la ilgili ilk tespitlerimizde fındık ve ceviz üzerinde, bazı meyve çeşitleri üzerinde etkili olduğunu gördük. Sayın Bakanımızın talimatıyla hızlıca tespit çalışmalarına başladık” ifadelerini kullandı. Hasar tespit çalışmalarının alan bazında başladığını belirten Bağcı, daha sonraki tespitlerin ürün kaybı bazında yapılacağını vurguladı. Ayrıca, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Bakanımızın talimatlarıyla birlikte bu hasar tespitinden sonra çiftçilerimizin şu ana kadar yaptığı zararın karşılanması ile ilgili çalışmalar yürütmeye başladık” dedi.

GEREKEN DESTEKLERİN SAĞLANACAĞI DUYURULDU

2014 yılında yaşanan benzer bir don olayına da dikkat çeken Bağcı, “Bundan yaklaşık 11 yıl önce, 2014 yılında da böyle bir hadise gerçekleşmişti. O hadiseyle bu arasında önemli farklar var. O dönemde daha çok tarla bitkilerinin etkilendiğini gözlemliyoruz. Ancak bu kez meyve bitkilerinin çok daha fazla etkilendiğini görmekteyiz. Bu nedenle, hasar açısından daha fazla zorluklarla karşılaşabiliriz. Yaklaşık 1 ay içerisinde bu hasar tespit çalışmalarının biteceğini düşünüyoruz. Bakanlığımız her zaman üreticinin yanında olduğu gibi, üreticimizin üretimi sürdürebilmesi için gerekli destekleri de sağlayacaktır” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.