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Ahmet Bey’in Yaşı Ve Neresi?

YEMEKTEYİZ YARIŞMASINDA YENİ YARIŞMACI AHMET BEY

Zuhal Topal’ın sunduğu Yemekteyiz programının yeni yarışmacısı Ahmet Bey hakkında bilgiler merak edilmeye başlandı. 12-16 Mayıs tarihleri arasında yarışacak olan Ahmet Bey’in yaşı, memleketi ve yemek yapma yetenekleri izleyicilerle paylaşılacak. Yemekteyiz programı, yarışmacıların mutfak becerilerini ve ev sahipliği yeteneklerini sergileyerek izleyici ile buluşturuyor.

AHMET BEY HAKKINDA DETAYLAR

Yemekteyiz programında yer alan Ahmet Bey hakkında henüz net bilgiler verilmedi. Ancak en kısa sürede izleyicilere sunulacak. Programın formatı, izleyicilere sunulacak olan yemeklerin yanı sıra yarışmacıların ev sahibeliği yeteneklerini de gözler önüne seriyor. Yemekteyiz, ilk defa Ekim 2008’de Show TV’de yayınlanmaya başlamış ve Come Dine with Me formatından esinlenmiştir. Program, Ekim 2012 tarihinde Fox’un eline geçmiş ve 2017 yılından itibaren TV8’de devam etmektedir.

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