Ahmet Bezci’ye Asker Eğlencesi Düzenlendi

AHMET BEZCİ İÇİN TEMSİLİ ASKER EĞLENCESİ DÜZENLENDİ

Konya’nın Seydişehir ilçesinde zihinsel engelli birey Ahmet Bezci için temsili asker eğlencesi gerçekleştirildi. Doğuştan engelli olan 20 yaşındaki Ahmet Bezci, Taraşçı Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu’nun da katılımı ile asker kınası yakıldı. Ahmet’in çocukluğundan beri askere gitme hayali vardı ve bu hayalini gerçekleştirmek için babası Hasan ve annesi Fatmagül Bezci, mahalle halkının da desteğiyle bu özel etkinliği düzenledi.

BÜYÜK HAYAL GERÇEKLEŞTİ

Başkan Ustaoğlu, “Ahmet kardeşimizin gönlündeki o büyük hayalini gerçekleştirdik. Dualarla, sevinçle, coşkuyla asker şenliğini yaptık. Onun yüzündeki mutluluğunu görmek her şeye değerdi.” şeklinde konuştu. Akrabaları ve arkadaşlarının katıldığı etkinlikte, Ahmet Bezci’ye asker kınası yakılarak eğlenceler yapıldı. Davul zurna eşliğinde halay çeken Ahmet’i akrabaları ve arkadaşları omuzlarına alarak, “En büyük asker bizim asker” şeklinde tezahürat yaptı.

ÇOCUĞUNUN MUTLULUĞU ÖNEMLİ

Oğlunun hayalini gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını ifade eden Hasan Bezci, “Çocuğumuzun isteğiyle böyle bir geceyi düzenledik. Böyle bir gece isteyince onu kıramadık.” dedi. Gecenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Bezci, “Ahmet çok mutlu oldu. Çocuğumuzun mutlu olması bizim için önemli. Allah herkesten razı olsun.” ifadelerini kullandı.