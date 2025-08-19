Haberler

Ahmet Buğra Kısa Kamp İçin Davet Edildi

BİLECİK’TEN MİLLİ TAKIMA DAVET

Bilecikli judocu Ahmet Buğra Kısa, Konya’da gerçekleştirilen Yıldız Erkekler Milli Takım kampına katılmak üzere davet edildi. Ahmet Buğra Kısa, antrenörü Serkan Can ile birlikte kamp sürecine dahil oldu.

KAMP SÜRECİ ÇOK ÖNEMLİ

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, kampın önemine değinerek, “Sporcumuz Ahmet Buğra Kısa ve antrenörümüz Serkan Can’ı gönülden tebrik ediyor, milli forma altında gösterecekleri performansla bizleri en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum” şeklinde değerlendirmede bulundu. Demir, kamp sürecinin iyi değerlendirilmesi ve başarılı sonuçlar alınması için yönelik olumlu temennilerde bulundu.

