Ahmet Burak Dağlıoğlu, Yatırımların Büyümesine Dikkat Çekti

SEKTÖRÜN BÜYÜMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, katılım finans alanında dünya genelinde 5 trilyon dolarlık bir hacimden söz edildiğini belirtiyor. Dağlıoğlu, bu alandaki sektörün gelişimi ve ekosistemin büyümesi için aktif çalışmalar yürüttüklerini ifade ediyor. Boğaziçi Üniversitesinde düzenlenen “Belirsizlik Çağında Finansal Dönüşüm” temalı Finans Zirvesi 2025, para politikası, bankacılık, yatırım dinamikleri, finansal teknolojiler ve dijital dönüşüm gibi konularda birçok üst düzey katılımcıyı bir araya getiriyor. Zirve, ekonomik dönüşümün farklı boyutlarını disiplinler arası bir çerçevede ele alıyor.

EKONOMİK DÖNÜŞÜM ÜZERİNE DERİNLEME TARTIŞMALAR

Zirve, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Arda Ermut’un katılımları ile başladı ve ekonomi ile finans çevrelerini Boğaziçi Üniversitesinde buluşturdu. İki gün sürecek olan zirvede, makroekonomik görünümden yapay zekaya, sermaye piyasalarından sürdürülebilir finans uygulamalarına kadar birçok konu tartışılacak. Bu etkinlik, karar vericilerle akademiyi buluşturması bakımından önemli bir etkileşim alanı sunuyor.

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR ARTTI

Ahmet Burak Dağlıoğlu, zirvenin açılışında yaptığı konuşmasında, Türkiye’nin 2003 yılından bu yana uluslararası doğrudan yatırım çekme konusunda artış gösterdiğini belirtti. Son 20 yılda Türkiye’ye 270 milyar doların üzerinde yatırım yapıldığını ifade eden Dağlıoğlu, “Dünyadaki belirsizlik döneminden bahsediyoruz. Geçmişte 2 trilyon dolara kadar çıkan uluslararası doğrudan yatırım hacmi, pandemi döneminde 1 trilyon dolarlara geriledi. Pandemi sonrasındaki dönemde ise bu rakam 1,4 trilyon dolar seviyesinde sıkışmış durumda.” değerlendirmesini yaptı.

YATIRIMLARIN NİTELİĞİNE ODakLANILACAK

Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye’nin yalnızca kendi içinde değil, çevre coğrafyasında da yatırımların sıkışmışlığını gözlemlediklerini dile getirerek, “2024 yılında Avrupa’daki ekonomik durgunluğun, oradaki yatırımlar yapan şirketlerin kararlarını etkileyeceğini gözlemliyoruz.” dedi. Ticaret politikalarındaki korumacı yaklaşımların da yatırımcıların karar verme süreçlerini yavaşlatarak etkilediğine dikkat çekti. Dağlıoğlu, “Dünyadaki yatırımların yüzde 1,5’ini alabileceğimizi düşünüyoruz. Yatırımların niteliğine odaklanmaya karar verdik.” ifadelerini kullandı.

DOĞRU PROJELERE YATIRIM GÖTÜRÜLÜYOR

Dağlıoğlu, Türkiye’deki doğru şirketlerle, projelerle ve altyapılarla yakından çalıştıklarının altını çizerek, “Türkiye büyük bir ülke. 24 şehri, 1 milyon ve daha fazla nüfusu ile yatırımcıların karar vermesinde önemli bir gösterge. Türkiye’nin farklı coğrafyalarında daha fazla uluslararası doğrudan yatırım projesi için faaliyet gösteriyoruz.” dedi. Katılım finans alanındaki büyümeyi desteklemek için çalışmalar yaptıklarını vurguladı ve önümüzdeki dönemde atacakları adımların bu sektörün büyümesi için önem taşıdığına dikkat çekti.