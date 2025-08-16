Ahmet Büyükgümüş, Fazlaca’yı kutladı

AK PARTİ’YE GEÇİŞ TÖRENİ

Yalova Milletvekili ve Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca’nın AK Parti’ye katılımıyla ilgili düzenlenen toplantıda, “Bugün CHP’ye baktığımızda ülkemizin geleceğinde AK Parti ile yarıştıkları bir tablodan ziyade sabah kalkıp adeta Recep Tayyip Erdoğan’a, arkadaşlarına kim daha büyük bir yalan atacak bunun telaşına düşmüş bir yalan şebekesi görüyoruz” dedi. Yasemin Fazlaca ise Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurmuş ve AK Parti’ye katıldığını belirtmişti. Fazlaca, AK Parti’nin kuruluşunun 24’üncü yılı kapsamında düzenlenen törene katıldı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozet takıldı.

TOPLANTIDA YENİ HİZMETLER VURGUSU

Yalova İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen basın toplantısında, Ahmet Büyükgümüş, Yasemin Fazlaca ve diğer partililer bir araya geldi. Fazlaca burada, yeni bir döneme girdiklerini belirterek Altınova için hizmete devam edeceğini ifade etti. Büyükgümüş ise Fazlaca’yı ve partilerine katılan diğer belediye başkanlarını tebrik etti. Ayrıca, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yol çalışmalarıyla ilgili olarak yolun çökmüş olduğunu ve bununla ilgili çalışmaların tamamlandığını açıkladı.

PARTİNİN GÜÇLENMESİNE YENİ KATILIM

Yasemin Fazlaca’nın AK Parti’ye katılmasını kutlayan Büyükgümüş, “Bu önemli toplantımızda partimize yeni katılımlar olması büyük bir güzellik. Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca’yı partimize bu yolculukta Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şehirlerine hizmete birlikte devam edeceğimiz için bir kez daha hoş geldiniz diyoruz. Yalova’mızın ilk kadın milletvekiline sahip bir parti olarak, aynı zamanda ilk kadın belediye başkanımızla da bu yolculukta yer alacağımız için büyük bir gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

CHP HAKKINDAKİ ELEŞTİRİLER

Büyükgümüş, İstanbul merkezli yürütülen yolsuzluk soruşturmalarının ardından CHP’ye yönelik eleştirilerde bulunarak, “CHP hızlı bir şekilde siyasetin konusu olmaktan çıkıp adeta psikoloji biliminin bir vakası haline gelmektedir. Yalan söylemeden duramayan bir anlayışla karşı karşıyayız” dedi. CHP’nin yalan ve iftirayla siyaset üretmeye çalıştığını savunan Büyükgümüş, CHP’nin toplumun sorunlarına ilişkin herhangi bir çözüm önerisinde bulunmadığını belirtti.

HASTANE YOLU TAMAMLANDI

Büyükgümüş, hastane yolunun tamamlandığını ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nün projelendirmesiyle bu sürecin hızlandırıldığını belirtti. “Burada vatandaşlarımızın hizmetine sunulan çalışmalar, hem hastane açısından hem güvenlik açısından daha verimli olacak. Çevre yoluyla ilgili ihale de gerçekleşti ve yakında imalata başlayacağız. Yalova’ya katacağımız çok sayıda eser bulunuyor” ifadelerini kullandı.

YENİ DÖNEM HAYIRLI OLSUN

Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, yeni sürecin hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Bugün Altınova için tarihi bir sürecin sonlandırıldığı bir atmosferde bulunuyoruz. Yeni projelerimiz ve hizmetlerimiz için hazırlıklarımızı tamamladık. Değerli zamanımızı projelere hharcamalı ve Altınova’ya kazandırmalıyız” şeklinde konuştu.