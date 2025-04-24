Ahmet Büyükgümüş, İstanbul’da Milletimizle Birlikte

AHMET BÜYÜKGÜMÜŞ’ÜN AÇIKLAMALARI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, İstanbul’da meydana gelen depremler ardından parti teşkilatlarının yaptığı saha çalışmalarını değerlendirdi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Tüm teşkilatlarımız, belediyelerimiz, kamu kurumlarımız İstanbul’da sahada, milletimizle omuz omuza.” sözlerine yer verdi.

DEPREM BÜTÇESİNE ELEŞTİRİ

Büyükgümüş, deprem sonrası oluşan bütçe ile ilgili eleştirilerini sürdürdü. “Deprem bütçesini reklam bütçesi yapanların son gözdesi olan Kent Lokantaları İstanbul’un en zor gününde kapalıydı.” ifadeleri ile bu durumu eleştirdi. Ayrıca, boykot çağrılarıyla küçük esnafı mağdur edenlere yönelik olarak, “Kent Lokantaları’nın kepenklerini kaldırıp vatandaşa bir kap çorba, bir bardak su ikram etmeye çapları yetmedi.” dedi.

SOSYAL BELEDİYECİLİK VE HİZMET VURGUSU

Büyükgümüş, sosyal belediyecilikin sadece söylemde kalmaması gerektiğinin altını çizerek, “Sosyal belediyecilik naraları, reklam panolarından ibaret kaldı. Milletin güveni sloganlarla değil, sahadaki hizmetle kazanılır.” şeklinde konuştu. Vatandaşın ihtiyaçlarını karşılama konusunda kararlılığını vurgulayan Büyükgümüş, “Biz dün olduğu gibi bugün de İstanbul’un dört bir köşesinde milletimizin yanındayız.” ifadeleriyle sürdürülebilir desteklerini belirtti.