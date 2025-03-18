Haberler

Ahmet Çakar’dan Fenerbahçe Tahmini

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA ÇIKAN İDDİALAR

Galatasaray, Fenerbahçe’nin maç fazlasıyla 9 puan önünde liderliğini sürdürüyor ve şampiyonluk hesabı yapıyor. Ligin bitimine az bir süre kala, eski hakem Ahmet Çakar’dan ligin kaderiyle ilgili oldukça dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Beyaz TV’deki Beyaz Futbol programında, şampiyonluk yarışı hakkında değerlendirmelerde bulunan Çakar, Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansının yüksek olduğunu vurguladı.

Ahmet Çakar, “İçimde şu an bir his var. Fenerbahçe şampiyon olacak” diyerek, Fenerbahçe’nin şampiyon olacağına dair hislerini aktardı. Çakar, Galatasaray’ın puan kaybedeceği maçları da sıraladı; “Galatasaray; Beşiktaş, Trabzonspor ve Kayserispor maçlarında puan kaybedecek. Fenerbahçe ligdeki tüm maçlarını kazanacak” açıklamasıyla dikkat çekti.

Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin gerisinde olmasına rağmen, kalan 9 maçından 7’sini kazanması durumunda diğer sonuçlara bakmadan şampiyon olacak. Bu durumda, Galatasaray için önünde büyük bir fırsat bulunuyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Sivas Lisesi’nin Çanakkale Kahramanlık Hikayesi

Sivas Lisesi, 1915 yılında Çanakkale Savaşı'na öğrencilerini göndererek mezun veremedi. Bu okul, Osmanlı döneminin önemli eğitim kurumlarından biridir.
Haberler

Çanakkale Zaferi Programı Düzce’de Düzenlendi

Düzce Üniversitesi, Fen Edebiyat, Sanat Tasarım ve Eğitim Fakülteleri iş birliğiyle "Çanakkale Zaferi" konulu bir etkinlik düzenledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.