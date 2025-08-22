Ahmet Çakar, YouTube Kanalından Ayrıldı

AHMET ÇAKAR YOUTUBE KANALINDAN AYRILDI

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar’la ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Çakar, X hesabından yaptığı bir açıklama ile yıllardır sürdürdüğü YouTube kanalından, kanal sahibinin isteği doğrultusunda ayrıldığını belirtti. Resmi X hesabı üzerinden açıklama yapan Çakar, “Sevgili arkadaşlar an itibari ile Btv YouTube kanalından, kanal sahibinin isteği üzerine ayrılmış bulunuyorum, işin kötüsü hakkımı da helal etmiyorum. Sadece Allah’a havale ediyorum” dedi.

ÇAKAR’IN GÜNDEME DAMGA VURAN SÖZLERİ

Spor yorumcusu Ahmet Çakar’ın son günlerde katıldığı bir programda sarf ettiği sözler de dikkat çekti. Çakar, “Türk halkına söylüyorum. Bizler dahil sanatçılar dahil futbolcular dahil kulüp başkanları dahil, bazı ve birçok siyasetçiler dahil bizleri adam falan zannetmeyin” ifadesini kullanarak dikkatleri üzerine çekti. Bu sözler, spor camiasında ve sosyal medyada geniş yankı buldu.