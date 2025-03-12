Ahmet Çelebi’den İlçelere Tesis Ziyareti

İL MÜDÜRÜNÜN ZİYARETLERİ

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, Doğubayazıt ve Diyadin ilçelerini ziyaret ederek spor tesislerinde incelemelerde bulundu. Diyadin’deki spor tesislerini kontrol eden Çelebi, yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Çalışmaların durmaksızın devam ettiğini belirten Çelebi, “Gençlerimizin daha iyi şartlarda spor yapabilmesi için gayretle çalışıyoruz. Onlara destek olmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

MODERN SPOR SALONU YAKINDA HİZMETE GİRECEK

Doğubayazıt ilçesinde yapımı tamamlanan Doğubayazıt Spor Salonu’nu da ziyaret eden Çelebi, bu modern tesisin kısa süre içinde faaliyete geçeceğini ifade ederek, “Bu tesis, gençlerimiz ve sporcularımız için önemli bir kazanım olacak.” dedi.

SPORCUSU ŞAMPİYONLARINI TEBRİK ETTİ

Çelebi, Iğdır’da gerçekleştirilen Okul Sporları Gençler Futbol Grup Müsabakaları’nda grup ikincisi olan Spor Lisesi kız futbol takımını makamında kabul etti. Sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden Çelebi, başarılarının devamını diledi.

OKUL SPORLARI MÜSABAKALARI HAKKINDA BİLGİLER

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada okul sporları kapsamında gerçekleştiren müsabakalara dair bilgiler paylaşıldı. Açıklamada, “Okul Sporları Gençler Güreş İlçe Birinciliği Müsabakaları’nda kıyasıya mücadeleler yaşandı. Dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi. Patnos Spor Salonu’nda düzenlenen Okul Sporları Yıldız Kız-Erkek Bilek Güreşi İlçe Birinciliği Müsabakaları ödül töreniyle sona erdi. İl merkezinde Okul Sporları Küçükler Futbol İl Birinciliği Müsabakaları başladı. 17 okul takımının mücadele edeceği turnuvada tüm takımlara başarılar dileriz. Hamur ilçesinde ise heyecan dolu anlara sahne olan Okul Sporları Masa Tenisi Küçükler İlçe Birinciliği Müsabakaları tamamlandı.” ifadeleri yer aldı.