Ahmet Davutoğlu, Enflasyon Hedefini Eleştirdi

ENFLASYON HEDEFİNDEKİ ARTIRIM

Gelecek Partisi’nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Orta Vadeli Program’da 2026 yılı için belirlenen enflasyon hedefinin yüzde 9.7’den yüzde 16’ya yükseltilmesine sert bir tepki gösteriyor. X hesabından yaptığı paylaşımda Davutoğlu, “Yeter! Milletle alay etmeyi, milleti matematikle aldatmayı bırakın!” sözleriyle eleştirilerini dile getirdi.

MEMUR ZAMLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Açıklamasında son memur zamlarına örnek vererek, “Daha bir ay önce kendi enflasyon hedefinize göre belirlediğiniz zamları, göstermelik bir toplu sözleşme sonrasında, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu memurlara dikte etti,” dedi. Davutoğlu, yeni enflasyon hedefinin belirlenmesiyle ilgili, “Şimdi de OVP’de revize ederek 2026 enflasyon hedefini %9.7’den %16’ya çıkardınız,” şeklinde eleştiride bulundu.

GELECEK ÖNGÖRÜLERİ

Davutoğlu ayrıca, “Kaldı ki gelecek sene enflasyonun %16’nın da çok üstünde olacağını siz de biliyorsunuz,” diyerek hükümetin enflasyon tahminleri ile ilgili güvenilirlik sorguladı. “Madem öyle, %60 sapmayla %9.7’den %16’ya çıkardığınız enflasyon hedefinizi, 2026 için verdiğiniz ücret zam oranlarını da bu nispette artırsanıza!” şeklindeki sözleri, hükümetin yansıtılan enflasyon oranları ve memur maaşları konusunda eleştirel bir yaklaşım sergiledi.

MİLLETİN HAKKI İÇİN ÇAĞRI

Son olarak Davutoğlu, yıllardır uygulanan “matematik hileleri ile yaptığınız servet transferine son versenize!” diyerek, bir kez olsun milletin hakkını gözetmelerini talep etti ve rant baronlarının yerine halkın menfaatlerini ön planda tutmalarını istedi.