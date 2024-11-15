Ahmet Davutoğlu’ndan Suriye Açıklaması!

SURİYE SORUNU VE DAVUTOĞLU’NUN YORUMLARI

Suriye’deki iç savaş 13 yıldır sürerken, Biçim olarak birçok bölgeye ayrılan bu ülkede Türkiye ile Esad rejimi arasında yeniden diplomatik ilişkiler kuruluyor. KRT’de Seçil Özer’in programında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Suriye meselesinin kendisine mal edilmesine yönelik açıklamalara yanıt verdi. Davutoğlu, “Bu krizi bana mal edemezsiniz” şeklinde konuştu.

CUMHURİYET DÖNEMİ VE KRİZ DÖNEMLERİ ÜZERİNE

Davutoğlu’nun açıklamaları şöyle: “2002’den 2024’e, 22 yıl içinde, 2003’ten 2011’e kadar olan dönemde hiçbir sorun yoktu, muazzam başarılar vardı ve o dönemde ben vardım. 2011 ile 2015 arasında krizin yaşandığı dönemde, Dışişleri Bakanı olduğum sırada hariciye ile ilgili hesabımı veririm. Ama mültecilerle ilgili hesap vermem. Çünkü sınırı ben kontrol etmiyorum, ülkenin başbakanı, cumhurbaşkanı, genelkurmay başkanı var, onlara sorun. Başbakan olarak görev yaptığımda ise kriz zaten tırmanmış durumdaydı, bu da 2 yıl bile sürmedi. Sonraki 8 yıl boyunca da ben yoktum. Allah aşkına nasıl bu krizi bana mal ediyorsunuz?”

Mesele Suriye değil, Davutoğlu’nun siyasette yeniden etkinliğini hissettirmesi ve çetelere karşı verdiği mücadelede önünü kesmek. “Beni yıldıramazsınız, korkutamazsınız” diyen Davutoğlu, açık bir dille şunları belirtti: “Ciddi eleştiri alanların cevabını veririm. Ama Davutoğlu bir daha siyaset sahnesine çıkmasın diye karşıma çıkanla da sonuna kadar mücadele ederim. Suriye dosyası benim için bir başarı hikayesidir, 2011’e kadar. O başarı hikayesinin hepsinde benim imzam var. Sonrasında ise sadece 2 yıl için hesap veririm. Geri kalan dönemler benim değil. Zaten 8 yıldır da yokum, el insaf ya.”