Ahmet Davutoğlu’ndan Suriye İle İlgili Açıklama

SURİYE KRİZİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Suriye’deki iç savaşın 13 yıldır sürmesiyle birlikte, ülkede birçok bölgenin fiilen parçalandığı bir dönemde, Esad rejimi ile Türkiye arasında yeniden diplomatik ilişkilere yönelik adımlar atılıyor. KRT ekranlarında Seçil Özer’in sunduğu programa katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Suriye sorununun kendisine yüklenmesine dair yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor.

Davutoğlu, “2002’den 2024’e, 22 yıl içinde, 2003’ten 2011’e kadar olan dönemde hiçbir sorun yok, muazzam başarılar var ve o dönem ben varım. 2011 ile 2015 arasında krizin yaşandığı dönemde, Dışişleri Bakanı olduğum zaman hariciye ile ilgili olarak hesap veririm. Ama mültecilerle alakalı hesap vermem. Çünkü sınırları ben kontrol etmiyorum, ülkenin başbakanı, cumhurbaşkanı ve genelkurmay başkanı var, onlara sorun. Başbakan olarak görev yaptığım süreçte kriz zaten tırmanmıştı, bu da 2 yıl bile sürmedi. Sonraki 8 yılda ise hiç yokum. Allah aşkına bu krizi bana nasıl mal ediyorsunuz?” sözleriyle eleştirilerine yanıt veriyor.

SİYASETTE ÖNÜMÜ KESMEK İSTİYORLAR

Davutoğlu, “Mesele Suriye değil, asıl sorun benim siyasetteki ağırlığımı tekrar hissettirmem ve çetelere karşı verdiğim mücadelede önümü kesmek istiyorlar. Beni yıldıramazsınız, korkutamazsınız. Ciddi eleştirileri yanıtlarken net oluyorum. Ama Davutoğlu’nun bir daha siyaset sahnesine çıkmaması için karşımda duracaklarla sonuna kadar mücadele ederim. Suriye dosyası benim için bir başarı hikayesidir, 2011’e kadar. O başarı hikayesinin tamamında benim imzam var, sonrasında ise sadece 2 yıl için hesap veririm. Geri kalan dönemler benim değildir. Zaten 8 yıldır da siyasette yokum, el insaf ya.” sözleriyle durumu özetliyor.