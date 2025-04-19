Ahmet Davutoğlu’nun Ticaret Savaşları Uyarısı

TİCARET SAVAŞLARI HAZIRLIĞI

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, artan ticari gerginlikle ilgili olarak, “Önümüzdeki dönemde dünya ticaret savaşlarına hazır olmamız lazım” açıklamasında bulundu. Davutoğlu, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

KÜRESEL EKONOMİK SİSTEMDE DÖNÜŞÜM

Davutoğlu, “Dünyadaki ekonomik politik sistemde büyük bir dönüşüm var. Trump’ın ilan ettiği politikalar, uluslararası siyasi ve ekonomik sistemi derinden sarsacak. ABD’nin küresel sistemdeki hakimiyeti temeli üç şeye dayanıyordu. Birisi BM sistemi, ikinci ittifaklar sistemi yani NATO, üçüncüsü de serbest ticaret ve dolarizasyon. ABD’nin ekonomik hakimiyeti piyasaları dolara endekslemesiydi. Son alınan kararlar serbest ticaret düzenini olumsuz olarak etkileyecek. Dünya Ticaret Örgütü’nü işlevini azaltacak” ifadelerini kullandı.

DOĞRU POLİTİKA VURGUSU

Açıklamalarına devam eden Davutoğlu, “Önümüzdeki dönemde dünya ticaret savaşlarına hazır olmamız lazım. Hem heyecanlıyım, Türkiye’nin önünü açacak gelişmeler olabilir, hem de kaygılıyım. Doğru adımlar atılmazsa Türkiye’nin siyasi ekonomik anlamda zarar görmesi mümkündür. Doğru politika Türkiye’nin rekabet gücünü maksimize etmektir. Doğru politika Türkiye’deki sektörlerin rekabetini arttırmaktır.” dedi.

Davutoğlu, “Şu an Türkiye Avrupa Birliği perspektifinde yeni bir kapı açıldı. AB’nin Türkiye’ye ihtiyacı var, Türkiye’nin AB’ye ihtiyacı var. Süratle Gümrük Birliği revizyonu yapmak lazım. Avrupa’nın güvenliği konusunda da işbirliği yapmak lazım. ABD ile ilişkilerde de dış ticaret dengesini koruyucu davranmalı. ABD’nin uluslararası sistemi bozan davranışlarının da örneğin Filistin politikasının risklerine karşı önlem almak zorundayız. Çin ile ilişkilerde de Türkiye lojistik üs olma kapasitesine sahip. Başka ülkelerin de Türkiye’yi az gümrük vergisi uygulayan ülke olarak değerlendirmesi sağlanmalı.” ifadelerini kullandı.