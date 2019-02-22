Ahmet Davutoğlu parti mi kuruyor?

Fatih Altaylı, Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti için hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğunu yazdı.

Fatih Altaylı, yeni yazısında flaş bir iddia yer verdi. Altaylı, bir yakınından aldığını belirttiği bilgiye göre Ahmet Davutoğlu, yeni bir parti kurmak için kolları sıvadı ve bunun için 40 ilde örgütlenmesini çoktan tamamladı.

Fatih Altaylı “Davutoğlu hazır, Babacan beklemede!” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Altaylı yazısında, sağ siyaseti yakından takip eden bir arkadaşının sözlerini aktardı.

Fatih Altaylı şunları yazdı:

“Çok değer verdiğim bir dostum var. Siyasetçi değil. En azından şimdilik. Ama nesillerdir merkez sağ siyasetin göbeğinde bir aileden. Kendisi de aile geleneğine uygun bir biçimde, siyaseti yakından izliyor. Özellikle de muhafazakar siyaseti.

Dün bizim gazetenin oralara yolu düşmüş. Aradı, ‘Abi yerindeysen, işin yoksa uğrayayım’ dedi. Benim gibi aylak adamın ne işi olacak. ‘Uğra tabii’ dedim.

En taze bilgilerle geldi. Önce biraz önümüzdeki seçimlerden söz ettik.

‘Abi Ankara’da Mansur Yavaş önde. Bu yüzden AK Parti Süleyman Soylu’yu cepheye sürdü. Ama onun da çok yararı olmuyor. Ankara için iktidarda büyük sıkıntı var’ dedi.”

“EĞER AK PARTİ’NİN OYU 35’LERİN ALTINA DÜŞERSE PARTİYİ KURACAKLAR”

“Son anketlere dayanarak sordum, ‘İstanbul’da CHP önde diye bir anket yayınlandı’ diye sordum” diyen Altaylı yazısını şöyle sürdürdü:

“’Binali Bey bayağı önde ama AK Parti’de genel bir sıkıntı var. Farklı farklı nedenlerle kızanlar var. Manavlar kızıyor, bakkallar kızıyor. Süper marketleri suçluyor AK Parti ama en büyük süper market zincirleri onların yakınlarına ait. Onlar kızıyor, orada çalışanlar kızıyor. Kampanyada hatalar var, söylemlerde hatalar var. Tayyip Bey boşuna günde 3 konuşma yapmıyor. Yine de İstanbul’da Binali Bey önde ama seçime de siyaset için uzun sayılabilecek bir süre var. Bu fark açılabilir de, kapanabilir de’ dedi.

Sonra asıl bombayı patlattı: ‘Abi yeni parti geliyor’

Merakla sordum, ‘Abdullah Gül’ün partisi mi?’

‘Yok Abi, Ahmet Davutoğlu’nun partisi. 40 küsur ilde örgütlenmeyi tamamlama aşamasına geldiler. Davutoğlu’nun eski İstanbul İl Başkanı örgütlenme üzerinde çalışıyor. Eli kulağında. Her an partiyi kurma dilekçesini verebilirler’ dedi.

‘Herkes Abdullah Gül ve Ali Babacan’ın partisi gelecek diyordu, ne oldu?’ dedim.

‘Onlar da bir hazırlık içinde. Zaten Ahmet Davutoğlu’nun acelesi de bu yüzden. Önce çıkmak istiyor. Babacan’ın önünü kesip, benim partiye katılın deme niyetinde. Güç birliği yapmak istiyor.’

‘Öyle mi gelişir sence?’

‘Zannetmiyorum. Babacan ve arkadaşları oraya gitmez. Onlar AK Parti’nin kuruluş felsefesine yakın bir parti kurmak istiyorlar.’

‘Peki onlar ne bekliyor?’

‘Seçimi bekliyorlar. AK Parti’nin oylarına bakacaklar. Oransal değil ama sayısal olarak bakacaklar. Eğer AK Parti’nin oyu 35’lerin altına düşerse partiyi kuracaklar.’

‘Düşmezse?’

‘Düşmezse beklerler biraz daha.’”