Ahmet Davutoğlu, Savaşın Zorluğunu Vurguladı

GELECEK PARTİSİ’NDEN SAVAŞA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Geçtiğimiz günlerde, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Edirne’de düzenlenen bir kahvaltılı toplantıda sivil toplum örgütleri temsilcileri ve basın mensupları ile bir araya geldi. Toplantının ana tema başlıklarından biri, İran ve İsrail arasında başlayan çatışmalar oldu. Davutoğlu, “Yanı başımızda bir büyük bir savaş başladı. İran-İsrail savaşını sınırlı bir savaş gibi görmeyin. Çok daha büyük ölçekli savaşın bir habercisi” şeklinde ifadelerde bulundu.

SAVAŞLARIN UZUN SÜRECEĞİNE DİKKAT

Ahmet Davutoğlu, savaşların başlamasının kolay olduğunu ancak sonlandırmasının oldukça zor olduğunu vurguladı. “Savaşı başlatmak kolaydır da bitirmek zordur. İran-İsrail savaşı da kısa sürede ateşkes olur diye bekleniyor” dedi. Davutoğlu, özellikle 7 Ekim’den sonraki gelişmelere dikkat çekerek, “İsrail’in Gazze soykırımından sonra bölgede bu gerilimin tırmanacağını söyledim” ifadelerini kullandı. Kendisine yönelik eleştirilerden de söz eden Davutoğlu, “Filistin halkının yanında yer aldığım için eleştirildim” diye belirtti.

NÜKLEER SİLAHLAR VE İSRAİL’İN HEDEFLERİ

Israil’in bölgedeki etkinliğini arttırmak amacıyla hareket ettiğini belirten Davutoğlu, “İsrail, bölgede bir hakimiyet kurmak istiyor. Bunun arkası gelecek” dedi. Ayrıca, “Önce İsrail’deki nükleer silahlar kalksın” diyerek, dünyanın nükleer silah denetimi konusundaki çifte standardını eleştirdi. Davutoğlu, İran’ın denetime açık olduğunu, İsrail’in ise bunu reddettiğini belirtti.

TÜRKİYE’NİN TAVRI VE ULUSLARARASI KONSEPT

Davutoğlu, Türkiye’nin İsrail’in saldırganlığı karşısında tereddütsüz bir tavır alması gerektiğini ifade etti. “Türkiye, bu gerilimin güvenlik tehdidi oluşturduğunu anlatmalı ve İsrail’in saldırıları derhal durdurulmasını talep etmeli” dedi. Ayrıca, Türkiye’nin bu durumu NATO zirvesinde gündeme getirmesi gerektiğini de vurguladı. Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail ile ilgili açık bir dil kullanarak, “Gazze, Filistinlilere aittir” demesini beklediğini belirtti.