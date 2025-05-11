Ahmet Davutoğlu, Siyasi Mesajlar Verdi

GELECEK PARTİSİ’NİN SİYASİ DURUŞU

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gündemdeki önemli konular ve siyasi geçmişine dair dikkat çekici açıklamalar yaptı. Davutoğlu, akademik kimliğinden ödün vermediğini ve AK Parti ile olan bağlarını sürdürdüğünü belirtti. “30 yıl önce bir akademisyen olarak neyi savunuyorsam aynı şeyi savunuyorum” diyerek siyasi görüşünün sürekliliğini vurguladı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kişisel bir kopuş yaşamadığını, “Cumhurbaşkanı beni bir istişare için çağırırsa görüşmeye giderim” şeklinde ifade etti. Eski seçmen kitlesiyle hala güçlü bir ilişki içinde olduğunun altını çizerek, “Ben AK Parti tabanından kopmadım” dedi.

KANAL İSTANBUL PROJESİ’NE ELEŞTİRİ

Davutoğlu, Kanal İstanbul Projesi’ni sert bir dille eleştirdi. Projenin yalnızca bir şehircilik meselesinin ötesinde, Türkiye’nin beka sorununu etkileyen bir durum olduğunu savundu. “Kanal İstanbul Projesi, İstanbul’un bekasını ağır tehdit altına alır” diyen Davutoğlu, çevresel, ekonomik ve güvenlik açısından geri dönülmez zararlar doğurabileceğini dile getirdi.

KKTC’NİN ULUSLARARASI ALGISI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası algısının kötüleştiğine dikkat çeken Davutoğlu, “KKTC dünyada kumar, fuhuş ve mafya ile anılır hale geldi” uyarısında bulundu. Bu durumun Türkiye’nin dış politikadaki duruşuna zarar verdiğini belirtirken, Kıbrıs’ın acilen prestijli bir siyasi ve ekonomik yapıya kavuşturulması gerektiğini ifade etti.