Ahmet Davutoğlu Türkiye’nin Terörle Mücadelesini Vurguladı

GELECEK PARTİSİ’NDEN ORTA DOĞU MESAJI

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı olarak yaptığı açıklamada, “Ümit ederim bu süreçte Türkiye’de tek bir teröristin kalmadığı, Orta Doğu bölgesinin terörden arındırıldığı süreç neticeyle sonuçlanır” ifadesini kullandı. Isparta’da bir otelde gerçekleştirilen basın toplantısında Davutoğlu, partinin temiz ve dürüst bir siyaset izlediğini belirtti.

IRAK’TA YAPILAN GÖZLEMLER

Davutoğlu, Irak’ın kuzey bölgelerini ziyaret ettiğini ve orada yaşayan soydaşları olan Türkmenler’in durumunu yerinde gözlemlediğini dile getirdi. Ayrıca Süleymaniye ve Erbil’deki ekonomik yatırımları incelediğini, Musul ve Kerkük’teki ekonomik durumları gözden geçirdiğini vurguladı. Bu ziyaretlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye, oradaki gözlemlerine ilişkin bir mektup yazdığını aktardı.

SİYASİ PARTİLERLE GÖRÜŞMELER

Ahmet Davutoğlu, Irak dönüşü esnasında 6 siyasi partinin genel başkanıyla birebir görüştüğünü, süreçle ilgili kanaatlerini ve gözlemlerini paylaştığını ifade etti. Ayrıca, Devlet Bahçeli’nin kendisini arayarak teşekkür ettiğini ve bahsettiği rapordaki konulara katıldığını belirtti. Davutoğlu, “Bu konuları değerlendireceklerini ifade etti. Ben de kendisine teşekkür ediyorum” dedi.