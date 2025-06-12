Ahmet Davutoğlu Yavuz Ağıralioğlu’na ziyaret etti

AHMET DAVUTOĞLU, YAVUZ AĞIRALİOĞLU’NU ZİYARET ETTİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’nu genel merkezde ziyaret etti. Yaklaşık 40 dakika süren basına kapalı görüşmenin ardından her iki lider basın toplantısı düzenledi. Davutoğlu, bu ziyaretin “hayırlı olsun” temalı bir buluşma olduğunu belirterek geçmiş ve gelecek üzerine sohbet ettiklerini ifade etti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE DİKKAT

Terörsüz Türkiye sürecine dair açıklamalarda bulunan Davutoğlu, “Terörsüz Türkiye” kavramının yalnızca terörsüz bölge ile birleşmesi halinde başarılı olabileceğini açıkladı. Türkiye’nin terörle mücadelesinin iç sınırlar ile sınırlı kalamayacağını vurgulayan Davutoğlu, “Sınır ötesinde terör var olduğu sürece içeride terörden arınma sürecinden emin olamazsınız. Kalıcı olamaz.” dedi. Ayrıca, “Terör örgütünün silahsızlanması bir aşamadır ama çevre bölgelerde terörden arınma sağlanmazsa sorunlarla karşılaşılabilir.” diye ekledi. Davutoğlu, sürecin şeffaf ve hızlı ilerlemesi gerektiğini, terörden arınma konusunun herkes tarafından destekleneceğini ifade ederek devletin en üst kademesinden açık bir strateji sergilenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

YETKİ VE SORUMLULUK

Ağıralioğlu ise Davutoğlu’na bu ziyareti için teşekkür ettikten sonra Terörsüz Türkiye sürecine yönelik görüşlerini paylaştı. Ağıralioğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Alparslan Türkeş’in kabrinde Öcalan’a “kurucu önder” demesinin bir planı olması gerektiğini düşündüğünü belirtti. Bu ifadelerin arkasında yatan amacı sorgulayan Ağıralioğlu, “Geçen seçimlerde terörle ilgili söylemlerinizin tam tersi bir yaklaşım sergilemektesiniz.” dedi. Ayrıca, iktidarın geçmişteki söylemlerinin tersine düşerek, sorumluluklarının boşa düştüğünü ifade etti. Ağıralioğlu, “Millet yetki vermezse siz susacaksınız.” diyerek, yeniden yetki talep edilmesi gerektiğinin altını çizdi.