Ahmet Davutoğlu Yolsuzlukları Eleştirdi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, stüdyoda Melis Yaşar ve Olgun Kızıltepe ile bir araya geldi. Programda gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulunan Davutoğlu, İBB yolsuzluk soruşturmasındaki kamera bantlama görüntüleriyle ilgili de etkileyici bir yorumda bulundu.

SORU YAĞMURU

Olgun Kızıltepe, yayında Davutoğlu’na “Siz yıllardır siyasetin içindesiniz. Bu ülkede Başbakanlık ve dışişleri bakanlığı yaptınız. Hiç kamera bantlama olayınız oldu mu?” şeklinde bir soru yöneltti. Davutoğlu ise bu soruya “Iraklı direnişçileri getirdim, İstanbul’da bir otelde görüştürdüm. Arabulucuk yapıyorduk. O zaman tedbir alınır. Devlet görevidir bu… Ancak AK Parti’de siyaset yaptığım dönemde partili yetkililerle bir otelde toplantı yapmışsam bantlamaya ihtiyaç duymam. Yine bir iş adamıyla meşru bir görüşme yapsam kamerayı bantlamam” şeklinde yanıt verdi.

ŞEFFAFLIK ÇAĞRISI

Konuşmasının devamında Davutoğlu, CHP yönetimine bir çağrıda bulunarak “CHP’nin burada üzerine düşen şeffaflık… Gizli görüşme bu anlamda olmaz. AK Parti’nin üzerine düşen de kendi yaptıkları şeyleri başkaları yapınca suç haline getirmekten vazgeçmek” ifadelerini kullandı. Ayrıca Ekrem İmamoğlu ve İBB’ye yönelik yapılan yolsuzluk operasyonlarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, “Ben bir kere ilkesel konularda isme bakmam. Eyleme bakarım. Yani birinin AK Partili olması, CHP’li olması, sağcı olması beni ilgilendirmez. Peki benim hayatta, siyasi hayatta da herkes bilir, en fazla savunmam ilkene siyasi ahlak. Siyasi ahlak söz konusuysa, ben kişinin kimliğine bakmam. Bir yanlışlık varsa, yolsuzluk varsa, kamu malına tasallut varsa, haksız zenginleşme varsa, kim yaparsa yapsın onun karşısına dikilirim” diye konuştu. Davutoğlu, bu konularda sahip olduğu duruşunu şu şekilde ifade etti: “Başbakanlık dönemimde bu dört bakanla ilgili bir konuşmada, kızım Fatıma olsa diyen peygamberin hükmüyle davranırım dedim. Arkadaşıma, sağıma soluma bakmam. Kim yanlış yaparsa hesabını sorarım dedim. Şimdi de iki taraf açısından da ağır sorumluluk var. Siyasal ahlak söz konusuysa ben kişinin kimliğine bakmam, bir yolsuzluk varsa onun karşısındayım.”