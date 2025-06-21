Ahmet Doğan Özeke Anıldı Muğla’da

MEVLEVİ NEYZENİ AHMED DOĞAN ÖZEKE ANILDI

Son Mevlevi postnişinlerinden Gavsi Baykara’nın öğrencisi neyzen Ahmet Doğan Özeke, vefatının 27. yılında Muğla’da mezarı başında anıldı. Anma etkinliğini Türkiye Yazarlar Birliği Muğla İl Temsilciliği düzenledi. Yapılan konuşmalarda, Özeke’nin farklı yönleri kısaca ele alındı.

AHMET DOĞAN ÖZEKE HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELER

Anma toplantısında Türkiye Yazarlar Birliği Muğla İl Temsilcisi Prof. Dr. Namık Açıkgöz, Ahmet Doğan Özeke ile ilgili olarak şunları aktardı: “Ahmet Doğan Özeke, son kuşak neyzenlerden olup sağlıksal sorunları nedeniyle 1989 yılından itibaren Muğla’da yaşamaya başlamış ve Neyzenler Kahvesi adlı kitabı ile sözlüğünü burada hazırlamıştı. Neyzen olmasının yanı sıra bir kültür insanı ve İstanbul kültürünü özümsemiş bir irfan adamı olan Ahmet Doğan Özeke, ömrünün son dönemlerini Muğla’da geçirmiş ve burada çeşitli kültürel faaliyetlerini sürdürmüştür. Ney üflemeye ilgi duyan bazı Muğlalılar, son klasik ney terbiyesini kendisinden almıştır. Bugün Muğla’da ney üflenebiliyorsa, bunun sebeplerinden biri rahmetlidir. Yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle doktorunun tavsiyesine en uygun yer olarak Muğla’yı seçmesi, Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün’ün tavsiyesiyle gerçekleşmiştir. Onun hayatının son yıllarını Muğla’da geçirmesi ve ney öğretmesi, Muğla kültürüne önemli bir katkıdır. Onu, uygun zamanlarda gerçekleştireceğimiz toplantılarla anmayı planlıyoruz.”

KÜLTÜREL KATKI VE ANMA PROGRAMI

Anma etkinliğinde konuşma yapan yazar Erdal Çil de Ahmet Doğan Özeke’nin Muğla’ya gelişinden itibaren kendisiyle ilgilenen insanlarla irtibat kurarak, Özeke’nin Muğla’ya intibası hakkında görüş alışverişinde bulunulması gerektiğini belirtti. Bu bağlamda, böyle bir değerin Muğla’ya katkısıyla, Muğla’nın kültürel kimliğinin daha da zenginleşeceğini vurguladı.