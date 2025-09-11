Ahmet Durukan Tutuklandı, Dilek Serbest

KÜYUMCU ÇİFTİ KIRŞEHİR’DE YAKALANDI

Kırşehir’de iş yerinin kapısına “Kısa bir mola, pazartesi günü görüşmek dileğiyle” yazılı bir not bırakan ve yaklaşık 10 gün boyunca kendilerinden haber alınamayan kuyumcu Ahmet Durukan ile eşi Dilek Durukan, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde İstanbul’da yakalandı ve gözaltına alındı.

ADLİ İŞLEMLER SONRASINDA TUTUKLAMA KARARI

İstanbul’dan Kırşehir’e geri getirilen Durukan çifti, emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Sulh ceza hakimliği önüne çıkarılan çiftten Ahmet Durukan tutuklandı, eşi Dilek Durukan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.