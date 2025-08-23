Haberler

AHMET EMEÇ, ATA TOHUMU DOMATES ÜRETİYOR

AHMET EMEÇ’İN ATA TOHUMU DOMATES ÜRETİMİ

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Ahmet Emeç, ata tohumu domates üretimiyle yerli tarımı destekliyor ve unutulmaya yüz tutan doğal tohumların gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlıyor. Emekli olduktan sonra bahçecilikle ilgilenmeye başlayan Emeç, yıllardır genetiğiyle oynanmamış domates tohumlarını her yıl yeniden ekiyor. Bu tohumları hem kendi tüketimi hem de fide üretimi için kullanıyor.

ATA TOHUMUNUN SÜREKLİLİĞİ

Emeç, her sezon kendi yetiştirdiği domateslerden tohum alıyor ve böylece ata tohumunun sürekliliğini sağlıyor. Yaptığı üretimin yalnızca kendisi için değil, toplumun geleceği açısından da önemli olduğunu anlatan Emeç, “Tek amacım, yok olmaya yüz tutan ata tohumlarımızı gelecek nesillere aktarmak ve genetiğiyle oynanmamış, doğal domates üretmek. Bu kültürü mahalledeki komşularıma da aşılamak istiyorum” diyor.

DOĞAL ÜRETİMİN TOPLUMSAL SORUMLULUĞU

Emeç’in doğal üretime olan ilgisi, mahalledeki diğer vatandaşlara da ilham kaynağı oluyor. Fide ve tohum konusunda çevresine destek olan Emeç, ata tohumunun korunmasının sadece bireysel değil, toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkat çekiyor.

