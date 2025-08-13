Haberler

Ahmet Enüştekin Türkiye 2.’si Oldu

AHMET ENÜŞTEKİN’İN BAŞARISI

Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Güreş Şampiyonası’nda, Şırnak’ı temsil eden Ahmet Enüştekin, 600 sporcu arasında gösterdiği performansla Türkiye 2.’si olmayı başardı. Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 12-14 Ağustos tarihleri arasında Manisa’nın Kula ilçesinde gerçekleştirilen bu önemli şampiyonada, 55 ilden katılan sporcular arasından en iyi olma mücadelesi verildi.

ŞIRNAK GÜREŞ TAKIMI’A BAŞARI GETİRDİ

Cizre gençlik ve spor kulübü sporcusu olan Ahmet Enüştekin, turnuvaya katılan Şırnak Güreş Takımı’nın beş sporcusundan birisiydi. 38 kiloda mücadele eden Enüştekin, grekoromen stil kategorisinde rakiplerini geride bırakarak Türkiye 2.’si olmayı gerçekleştirdi. Bu başarı, Şırnak’ın güreşteki potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

Aston Villa, Marco Asensio’yu almak istiyor

Aston Villa, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Marco Asensio ile 3 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı. Asensio, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak bu ekibin formasını giymişti.
Adıyaman Spor Tesisleri Gelişecek

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü, Gölbaşı'ndaki spor tesislerini gezerek, gençlerin yaz döneminde spor yapmalarını teşvik etti ve yatırımların önemine dikkat çekti.

