Ahmet Enüştekin Türkiye 2.’si Oldu

AHMET ENÜŞTEKİN’İN BAŞARISI

Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Güreş Şampiyonası’nda, Şırnak’ı temsil eden Ahmet Enüştekin, 600 sporcu arasında gösterdiği performansla Türkiye 2.’si olmayı başardı. Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 12-14 Ağustos tarihleri arasında Manisa’nın Kula ilçesinde gerçekleştirilen bu önemli şampiyonada, 55 ilden katılan sporcular arasından en iyi olma mücadelesi verildi.

ŞIRNAK GÜREŞ TAKIMI’A BAŞARI GETİRDİ

Cizre gençlik ve spor kulübü sporcusu olan Ahmet Enüştekin, turnuvaya katılan Şırnak Güreş Takımı’nın beş sporcusundan birisiydi. 38 kiloda mücadele eden Enüştekin, grekoromen stil kategorisinde rakiplerini geride bırakarak Türkiye 2.’si olmayı gerçekleştirdi. Bu başarı, Şırnak’ın güreşteki potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.