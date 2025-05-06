Ahmet Ercan, Türk Jeofizik Mühendisi

AHMET ERCAN’IN HAYATI VE KARIYERİ

Ahmet Ercan, Türkiye’nin en tanınmış jeofizik mühendislerinden biri olarak 50 yılı aşkın bir süredir yer bilimleri üzerinde çalışmalar yapıyor. Vatandaşlar, “Peki, Ahmet Ercan kaç yaşında, nereli ve eğitimi nedir?” sorularını soruyor. 15 Mart 1948 tarihinde Aydın’ın Nazilli ilçesinde dünyaya gelen Ercan, Selanik göçmeni bir aileden geliyor ve kökleri Kavalalı Mehmet Ali Paşa’ya dayanıyor. Bu köklü geçmişiyle, Türkiye’nin önde gelen akademisyenleri arasında kendine sağlam bir yer edinmiştir.

EĞİTİM HAYATI VE AKADEMİK KARIYERİ

2025 yılı itibarıyla 77 yaşında olan Ercan, İstanbul Üniversitesi’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisansını Stanford Üniversitesi’nde, doktorasını ise Colorado School of Mines’ta yapmıştır. Eğitim hayatı boyunca, Massachusetts Institute of Technology (MIT)’de de doktora sonrası araştırmalar yürütmüştür. Ahmet Ercan, akademik kariyerine 1975 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nde başlamış ve bu süre zarfında sayısız akademik çalışmaya imza atmıştır. Özellikle deprem bilimi ve yer hareketleri konusundaki uzmanlığıyla tanınmaktadır.

Günümüzde Maltepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaya devam eden Ahmet Ercan, sosyal medya hesabı üzerinden yürekleri ağza getiren bir açıklamada bulundu. Bosna Hersek ziyaretinde sırt ağrısı ve yüksek tansiyon nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırılan Ercan, beyin kanaması ve inme geçirdiğini duyurdu.