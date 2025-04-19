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Ahmet Fethan Baykoç, Beşikcioğlu’nu eleştirdi

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANI YERİNE OYUNCU OLUR MU?

AK Parti’nin Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu ile ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu. Baykoç, partisinin Etimesgut İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’nda yaptığı konuşmasında, Beşikcioğlu’nun oyunculuk kariyeri ve başkanlık görevine yönelik değerlendirmelerde bulundu. “Keşke bu adamcağızın önüne bir senaryo konsa ya da bir yapım sunulsa da belediye başkanı rolünü oynasa. En azından rol icabı da olsa bir belediye başkanlığı yapsa.” şeklinde konuştu.

BEŞİKCİOĞLU’NUN DİZİDEN AYRILDIĞINI SANMIŞTI

Baykoç, Beşikcioğlu’nun yer aldığı Behzat Ç. dizisiyle ilgili gördüğü bir haberin ardından, “Önce sayın başkanın diziden ayrıldığını sandım. Dedim ki herhalde belediye başkanlığı aklına geldi, oyunculuğu bırakıp asli görevine dönecek. Ama meğer öyle değilmiş.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Beşikcioğlu’nun rol aldığı yapımlara işaret ederek, tekrar belediye başkanlığı rolüne dönmesi gerektiğine vurgu yaptı.

CHP ZİHNİYETİNE TEPKİ

Türkiye’nin yaşadığı tüm krizlerin temelinde CHP zihniyeti olduğunu belirten Baykoç, bu konudaki görüşlerini açıkladı: “Her on yılda bir, bu milletin farklı kesimleri CHP zihniyeti tarafından tokatlanmıştır. İstisnasız söylüyorum, her on senede bir bu memleketin asli evlatları bu parti tarafından ve bu partinin ideolojisi tarafından tokat yemiştir.” Baykoç, farklı etnik ve siyasi grupların bu zihniyet yüzünden zarar gördüğünü vurguladı ve “Tokat atan hep aynıdır, Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetidir.” dedi. Tokat yiyenlerin, siyasi görüşlerinden bağımsız olarak bu milletin asil evlatları olduğunu dile getirdi.

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