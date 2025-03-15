Ahmet Gülüm TMOK Başkanlığına Seçildi

TMOK’UN YENİ BAŞKANI AHMET GÜLÜM OLDU

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin (TMOK) Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı, 15 Mart Cumartesi günü Olimpiyatevi’nde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda ilk olarak başkanlık divanı seçimi yapıldı. Ardından TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener ve Genel Sekreter Neşe Gündoğan, 2024 yılına ait faaliyetler hakkında katılımcılara bilgi verdi. 2024 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu, kesin hesap, mali durum raporu ve denetleme kurulu raporları onaylandı. Ayrıca 2025 yılı bütçesi de oy birliği ile kabul edildi.

BAŞKANLIK SEÇİMİNDE AHMET GÜLÜM EN FAZLA OYU ALDI

Başkanlık seçiminde Ahmet Gülüm ve Uğur Erdener yarıştı. Oy verme işlemi öncesi başkan adayları, katılımcılara hitap etti. Kullanılan 338 oydan 335’i geçerli sayıldı. Ahmet Gülüm, 185 oy alarak 4 yıl süreyle TMOK’un yeni başkanı olarak seçildi. Uğur Erdener ise 150 oyda kaldı. Seçimin ardından Ahmet Gülüm, Uğur Erdener’i sahneye davet ederek kendisine teşekkür etti. Gülüm, konuşmasında TMOK’un geleceğini geçmişten gelen yapısını koruyarak geliştireceklerini ve Türk sporuna katkıda bulunacak yeni projeler ekleyeceklerini ifade etti. Yönetim ekiplerinde yer alan değerli spor insanları sayesinde TMOK’u yeni bir yolculuğa çıkaracaklarını belirtti.

İSTANBUL’DAN BİR YENİLİK

Ahmet Gülüm’ün seçimi ile birlikte TMOK’ta yeni bir dönemin başladığı düşünülüyor. Gülüm, Türk sporunu ileriye taşıyacak yenilikçi fikirlerle yola çıkmayı hedefliyor. Yönetim kadrosuyla birlikte, Türk sporuna dair birçok projeyi hayata geçireceklerini vurguladı.