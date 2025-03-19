Ahmet Gün’ün Polislik Hayali Gerçekleşti

POLİSLİK HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

Samsun’un Atakum ilçesinde bulunan huzurevinde yaşayan 68 yaşındaki Ahmet Gün’ün ‘polislik’ arzusu Dünya Yaşlılar Haftası’nda gerçek oldu. Daha önce trafik polisi olarak görev yapan Gün, anonslar yaparak bir sürücüyü denetledi. Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Hayallerim Gerçek Oluyor Projesi” ile Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nden yararlanan yaşlıların geçmişe yönelik pişmanlıklarını azaltmak ve hayallerini gerçekleştirmek amaçlanıyor. Proje kapsamında yaşlıların hayatları boyunca gerçekleştirmek istedikleri hayalleri öğreniliyor ve bu hayaller üyelerinin yaşamları sona ermeden realiteye döndürülmeye çalışılıyor.

AHMET GÜN’ÜN HAYALİ POLİS OLMAKTI

İki yıldır huzurevinde kalan Ahmet Gün, gençliğinde polis olma hayalini gerçekleştiremediğini yetkililere aktardı. Huzurevi çalışanları durumu Samsun Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi ve müdürlük, Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne ekip gönderdi. Bu sayede Ahmet Gün’ün polislik hayali gerçekleşmiş oldu ve huzurevi sakinleri de hoş vakit geçirme fırsatı buldu. Polis üniforması giyen Ahmet Gün, önce anons yaptı ve daha sonra trafikte bir sürücüden ehliyet ve ruhsatını istedi.

AHMET GÜN HİSSETTİKLERİNİ ANLATTI

Çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini belirten Ahmet Gün, “Küçükken karda, kışta polisleri, askerleri hep görürdük. Çok merhametlilerdi. Hepsine başarılar diliyorum. Çocukluğumdan beri polis olma hayalim vardı ve şimdi gerçekleşti. Gençlerin önü açılsın. Bu meslek çok güzel ve kutsal bir meslek. Bu üniformayı giymek çok güzel bir şey. Aynı çocukluğuma dönmüş gibi hissediyorum. Polisleri görüyordum, cezalar kesiyordu, insanları uyarıyorlardı. İnsanların bayramlarını kutluyorlardı, çikolata veriyorlardı. Polisler vatandaş için gece-gündüz çalışıyor” dedi.

PROJEYE KATKIDA BULUNDU

Huzurevi Müdürü Songül Gürsel, “Keşke diyen yaşlılarımızın, 1 günlüğüne, 1 saatliğine de olsa hayalindeki mesleği yapmaları amacıyla bu projeyi yazdık. Bugün de Yaşlılar Haftası münasebetiyle Samsun Emniyet Müdürlüğümüzün katkılarıyla Ahmet Gün isimli amcamızın gençliğinde polis olmak istediğini öğrendik. Kendisine bir organizasyon düzenledik. İl Emniyet Müdürlüğümüz organize etti. Ahmet amcamız trafik polis oldu ve hayalini gerçekleştirdi” şeklinde konuştu.