Ahmet Güneştekin’in Kum Çiçeği sergisi Dubai’de açıldı

AWC Dubai’nin düzenlendiği sergide Ahmet Güneştekin’in özel eserleri sergileniyor.

Dubai’deki açılışta Haber Aktüel’den Hilal Çavdar’ın soruları yanıtlayan Güneştekin, “Avrupa’da, Amerika’da, dünyanın pek çok yerinde sergilerim oldu ama bu, Ortadoğu’daki ilk sergim. Orta Doğu insanlarıyla bir araya gelmek oldukça heyecan verici.” dedi.

“Kum Çiçeği”nin Dubai’deki özel açılışına gazeteci yazar Ertuğrul Özkök, Haber Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Muaz Kalaycı, Karar Gazetesi yazarı Akif Beki ve gazeteci Balçiçek İlter de katıldı.

DİYARBAKIR’DA, GÜNAH MAHALİNDE AÇTIĞIM SERGİSİ BAZI ÇEVRELERİ RAHATSIZ ETTİ

Diyarbakır’daki “Hafıza Odası” sergisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın talebi üzerine normal süreden 15 gün önce kapatıldığı hatırlatılan Güneştekin, şunları söyledi:

“Sergi Türkiye’nin 100 yıllık hafızasıyla ilgili. Aynı sergi İstanbul’da 2018’de olurken açılışında Kültür Bakanı da vardı, pek çok bakan da vardı ama Diyarbakır’da açılınca, yani olay mahalinde açılırken, günahların bolca işlendiği bir yerde açılırken, Türkiye’nin dört tarafından oraya binlerce insan, hergün 17-18 bin insan akarken, dünyanın birçok yerinde haber olurken bu bazı çevreleri rahatsız etti. Ve Kültür Bakanlığı’nın görevi; kültürü, sanatı yaymak olmasına rağmen önceden duyurusu yapılan bir sergiyi 15 gün önce kapatılması talebinde bulundu.”

DİYARBAKIR’DAKİ SERGİMİ DEVLET DEĞİL, HÜKÜMET KAPATTI

“Bununla ilgili bir kırgınlığınız var mı?” var mı sorusuna da yanıt veren Güneştekin, “Benim ülkeme karşı bir kırgınlığım yok. Çünkü devlet kavramıyla hükümet kavramları ikisi tamamen ayrı şeyler. Ben yaşadığım ülkenin devlet geleneğine karşı değilim. Sonuçta bunu hükümet kapattı, devletle bir ilgisi yok. O açıdan bu insanların gelip geçici olduğunu bildiğim için herhangi bir kırgınlığım yok. Zaten bu sergiyi 1 milyona yakın insan gezdi. Bence en büyük ödül zaten buydu. Benim için insanların gösterdiği ilgi önemlidir, halk önemlidir. Yani geçici olarak bugün ülkeyi yöneten insanların tavrı beni çok ilgilendirmiyor, geçici bir tavırdır. Sonuçta dün vardım, bugün varım ve yarın var olacağım ama yarın onlar olacak mı, bilmiyorum!”