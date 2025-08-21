Haberler

Ahmet Güney, Göçükte Hayatını Kaybetti

TRAJEDİ YAŞANDI

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde, tarlasına su hattı döşemek için kazdığı kanalda babasının gözleri önünde göçük altında kalan Ahmet Güney (43), yaşamını yitirdi. Arama kurtarma ekipleri, Güney’in cansız bedenini toprak yığınının altından çıkardı. Olay, saat 15:00 sularında Beşeylül Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Çiftçi olan Ahmet Güney, oğlu ile birlikte tarlasına su kanalı döşemeye gitti. Oğul Güney, kazdıkları kanalda çalışırken aniden meydana gelen bir göçük altında kaldı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Babası durumu hemen bildirdi ve olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ayrıca, Kuyucak Belediyesi’ne ait kepçeler de kurtarma çalışmalarına destek verdi. Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi ve Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, olay yerine gelerek kurtarma çalışmalarını gözlemleyip yönlendirdi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çabaları sonucunda, oğul Ahmet Güney’in cansız bedeni toprak altından çıkarıldı.

OLUMLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri savcısının incelemesinin ardından, Güney’in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, olayla ilgili bir soruşturma başlattı.

ÖNEMLİ

