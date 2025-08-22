Ahmet Güney Toprağa Verildi

ACIKLAMALAR VE DUYGUSAL ANLAR

Aydın’ın Kuyucak ilçesine bağlı kırsal Beşeylül Mahallesi’nde, bahçesine su hattı döşemek isteyen babasına yardım etmek için giden Ahmet Güney, yaşanan bir göçük sonucu toprak altında kalarak hayatını kaybetti. Olay, dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Ahmet Güney’in acı haberini duyan yakınları, olay yerine gelerek feryatlarıyla bu zor anı paylaştı.

CENAZE TÖRENİ VE SON YOLCULUK

Hayatını kaybeden Ahmet Güney’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından Kuyucak Beşeylül Camii’ne getirildi. 43 yaşındaki Güney, burada kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Bilindiği gibi, köyün yakınlarındaki arazilerine su hattı döşemek isteyen Güney Ailesi, bu amaçla kazı ve boru döşeme çalışması başlatmıştı. Babasına yardım ederken, boru döşemek için kazılan çukurda yaşanan toprak kayması sonucu, Ahmet Güney göçük altında kalarak hayatını kaybetti.