Ahmet Hakan’dan CHP’ye Dikkat: “Kaos, CHP’yi Geriletiyor”

CHP’DEKİ SON GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRME

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, “Ortalık karışır düzen bozulursa ne olur?” başlıklı yazısında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki son durumu ele aldı. Hakan, parti tabanında oluşan direnişin moral kaynağı olabileceğini, ancak bu durumun geniş seçmen gruplarında bir tedirginlik yaratabileceğini savundu. Hakan, CHP’deki gergin tabloyu değerlendirirken, parti binalarının polis tarafından abluka altına alınması ve Gürsel Tekin’in güvenlik eşliğinde içeri girişine işaret etti.

TEDİRGİNLİK VE RİSKLER

Hakan, direniş görüntülerinin, Erdoğan karşıtı bir tabanda “teslim olmadık” hissini pekiştirebileceğini ancak iktidara uzak, fakat radikalleşmemiş daha geniş kitlelerde bir tedirginlik doğurabileceğini belirtti. Bu durum, yerel seçimlerde CHP’ye olan desteği tehlikeye atma ihtimali taşıyor. Hakan, “Kaos ve kargaşa AK Parti’nin işine gelir” diyerek, bu tür durumların CHP’yi gerileteceği görüşünü dile getirdi. Aynı zamanda, Türkiye’de geniş çoğunluğun, arbede ve polisle karşı karşıya gelme görüntülerinden hoşlanmadığını savundu.

DIRANIŞIN SONUÇLARI

Ahmet Hakan, CHP’nin son çare olarak direnişi seçme eğiliminde olduğunu vurguladı. Ancak, bu kararın parti tabanını motive etse de, sandıkta “geleneksel yüzde 25 bandına geri çekilme” riskini beraberinde getirebileceğini ifade etti. Bu noktada, parti içindeki stratejilerin sonuçları üzerine dikkatli düşünülmesi gerektiği ortada.

