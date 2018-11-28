Ahmet Hakan ile Asena aşk yaşıyor

Beşiktaşlı oyuncu Caner Erkin ile olaylı bir şekilde ayrılan Asena Atalay’ın ünlü gazeteci Ahmet Hakan ile aşk yaşadığı öğrenildi.

Ahmet Hakan ile Asena Atalay, Barcelona’ya tatile gitti. Ancak aynı uçakta yan yana kesilen biletlerden biri son anda yandı. Ahmet Hakan uçağı kaçırdı. Hakan, yeni aşkının yanına bir sonraki uçakta uçtu.

Söylemezsem Olmaz programı sunucusu Bircan Bali, Ahmet Hakan ile Asena Atalay’ın aşk yaşadıklarını iddia etti. Balı önce Ahmet Hakan’la Asena Atalay’ın aynı uçakta Business Clas koltuklarda yan yana Barcenola’ya gittiklerini duyurdu.

Bircan Bali daha sonra Barcelona uçağının kadın pilotuyla canlı yayında telefonla konuşup Ahmet Hakan’ın uçağı son anda kaçırdığını ve öğleden sonraki uçak için bilet aldığını ve sevgilisinin yanına uçacağını duyurdu.

HÜRRİYET