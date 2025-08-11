Ahmet Karaaslan, Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor

Haberler

KÖY ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR

Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, çeşitli köyleri ziyaret etmeye devam ediyor. Uzunyazı, Çayırozü, Yeşilören, Çaybaşı ve Sarıbuğday köylerine yaptığı ziyaretlerde, vatandaşlarla bir araya gelerek onların taleplerine ve isteklerine kulak verdi. Karaaslan, bu buluşmalar sayesinde vatandaşlarla sohbet etme imkanı bulduklarını vurguladı.

VATANDAŞ ODAKLI HİZMET ANLAYIŞI

Karaaslan, vatandaş odaklı hizmet anlayışlarıyla hareket ettiklerini belirtti. Köylerin sorunlarını yerinde tespit etme ve çözüm üretme amacıyla bu tür ziyaretlerin süreceğini ifade etti. Kaymakam’a ziyaretlerinde, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Temelci ile İlçe Özel İdare Müdürü Mustafa Muslu da eşlik etti.

ÖNEMLİ

