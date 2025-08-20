Ahmet Kaşıkçı İş Kazasında Hayatını Kaybetti

OLAYIN AYRINTILARI

Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde, 3. iş gününde iş yerine ait kamyonun dingilini tamir eden 22 yaşındaki Ahmet Kaşıkçı, başına bir demir parçası düşmesi sonucu hayatını kaybetti. 17 Ağustos’ta memleketi Siirt’ten gelip Aksaray’da bir doğal gaz firmasında taşeron işçi olarak işe başlayan Kaşıkçı, mesai arkadaşlarıyla birlikte dün kamyonun arızalı dingilini onarmaya başladı.

KAZA ANI VE SONRASI

Tamir işlemi sırasında, ne yazık ki Kaşıkçı’nın başına bir demir parçası düştü. Bu talihsiz olay sonrasında kanlar içinde yere yığılan genç işçiye, mesai arkadaşları hemen müdahale etti. Olayın bildirilmesi üzerine, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ortaköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kaşıkçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

CENAZE İŞLEMLERİ

Yaşamını yitiren Ahmet Kaşıkçı’nın cenazesi, otopsiyanın ardından bugün memleketi Siirt’in Kurtalan ilçesine gönderildi. Olayla ilgili incelemelerin ise sürdüğü bildirildi.