Ahmet Köseler Kimdir? CHP’li Başkan

AHMET KÖSELER’İN HAYATI

Çarpıcı yorumları ve gözlem gücüyle dikkat çeken Ahmet Köseler hakkında araştırmalar sürüyor. Ahmet Köseler, 1960 yılında Paşabahçe’de doğmuş, Beykoz’da 3 nesil boyunca yaşayan bir ailenin ferdidir. Eğitim hayatına Beykoz’da başladı ve ardından 1983 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. Askerlik görevini tamamladıktan sonra Mimar Sinan Üniversitesi’nde İç Mimarlık alanında yüksek lisansa yöneldi. TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) üyesi olarak mesleki kariyerine devam eden Köseler, evli ve bir çocuk babasıdır.

SPORLA İÇ İÇE BİR YAŞAM

Köseler, hayatı boyunca sporla yakın bir ilişki içinde oldu. Beykoz Spor Kulübü’nde 12 yıl boyunca basketbol oynadı ve kulüp başkanlığı görevini üstlendi. Mimar olarak çeşitli inşaat firmalarında şantiye şefliği ve proje müdürlüğü yaparak önemli deneyimler edindi. Kendi ofisini kurarak Bahçeşehir Ticaret Merkezi gibi büyük projelere imza attı.

1999 Yerel Seçimlerinde, halkın desteğiyle Beykoz Belediye Başkanı olarak seçilen Ahmet Köseler, bu görevini 2004 yılına kadar sürdürdü. Beykozlulara şerhsiz tapu verme onurunu taşıyan tek başkan olarak tarihe geçti. Döneminde, Beykoz’un en büyük ve modern hayvan barınağını devreye aldı. Beykoz’un sembolü haline gelen Bayrak Anıtı’nı açarak önemli bir projeye imza attı. Rüzgarlıbahçe’de Belediye Hizmet Binası inşa etti. Beykoz’un imar sorununu çözmek için tüm paftaları bilgisayar ortamına aktararak sayısallaştırma çalışmaları gerçekleştirdi. Aynı zamanda işsizlik sorunuyla mücadele etmek için İTKİP ile işbirliği yaptı ve bu sayede 1500 kişiye istihdam sağladı.

ÖDÜLLERİ VE BAŞARILARI

2004 yılında, depremle ilgili başlattığı çalışmalar Bakırköy Belediyesi tarafından kullanıldı ve bu projeler Afet Karar Destek Modelleri olarak tanımlandı. Ahmet Köseler’in projeleri, 2 kez E-TR dahil olmak üzere birçok ödül aldı.