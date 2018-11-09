Ahmet Kural: Benim öyle komşum yok

Ahmet Kural, 1,5 saat süren ifadesinde, olay gecesi komşusuna ait olduğu iddia edilen mesajlar hakkında açıklama yaptı.

Ünlü oyuncu Ahmet Kural ile Sıla arasındaki gerilim devam ediyor. Ahmet Kural, 1,5 saat süren ifadesinde, olay gecesi komşusuna ait olduğu iddia edilen mesajlar hakkında açıklama yaptı.

Ünlü oyuncu, medyaya ‘İşte Ahmet Kural’ın komşusunun Whatsapp yazışmaları’ diye yansıyan kişiyi tanımadığını söyledi. Kural, “Öyle bir komşum yok. Benim tek komşum var, onun ismi de Hatice Zeynep Tunç değil” dedi.

AHMET KURAL’IN KUZENİYLE FOTOĞRAFI DİKKAT ÇEKTİ

Bu arada Ahmet Kural’ın, 24 Ekim’de Sıla’nın sırtında vazo kırdığına dair haberler çıkmıştı. Olaydan iki gün sonra Sıla’nın, Kural’ın kuzeni İrem Özbey ile samimi bir şekilde aynı masada yemek yerken çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. O gece Sıla’nın parmağında, Ahmet’in A’sı olan yüzüğü dikkati çekiyor.

SABAH