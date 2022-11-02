Ahmet Kural evleniyor

Ünlü oyuncu Ahmet Kural, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi ile dünyaevine giriyor.

Sıla ile olaylı ayrılığı sonrası zor günler geçiren ve Çağla Gizem Çelik ile aşk yaşamaya başlayan Ahmet Kural dünyaevine giriyor.

Ahmet Kural ve Ecem Erkek, 18 Kasım’da vizyona girecek aksiyon komedi türündeki ‘Müjdemi İsterim’ filminin basın toplantısı için önceki gün Sarıyer’deki mekanda bir araya geldi. 32 yaşındaki yakışıklı oyuncu, üç yıldır aşk yaşadığı avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik’le (32) nikâh masasına oturacağını açıkladı ve muhabirlerin düğün tarihi sorusunu yanıtladı.

Başrolünü Ahmet Kural ve Ecem Erkek’in paylaştığı ve kadrosunda İlker Aksum ile Mehmet Özgür’ün yer aldığı ‘Müjdemi İsterim’ filminin basın toplantısı, Sarıyer’de bir mekanda yapıldı. Filmde kullanılan klasik arabayla basın mensuplarına poz veren Kural ile Erkek, küfürsüz bir aile komedisi yaptıklarını belirterek, “Çocukların izleyemeyeceği küfür yok. Gönül rahatlığıyla izlenecek ailece komedisi yaptık” dedi.

18 Kasım’da vizyona girmesi planlanan yapımda rol arkadaşı Ecem Erkek’le birlikte kamera karşısına geçerek bir hayalini gerçekleştirdiğini anlatan Ahmet Kural, “Ecem’in adını duyduğumuzda çok heyecanlandık, benim zaten hayalimdi onunla bir projede yer almak. Yapımcımız ‘Ecem Erkek hakkında ne düşünüyorsun?’ deyince ‘Lütfen hemen gelsin oynayalim’ dedim. Bu filme nasip oldu, çok eğlendik” şeklinde konuştu.

Birbirini tanımayan iki insanın üzerine atılan cinayet yaftasından kurtulmak için girdikleri birbirinden komik ve başlarından geçen aksiyon dolu hikayenin anlatıldığı film için çok çalıştıklarını dile getiren Ecem Erkek, “Atlamadığımız yer, girmediğimiz cam, kırmadığımız kapı kalmadı. Ahmet’in dişi düştü, kalçasında yırtık oldu. Tüm kadro sevdiğim, oynamaktan keyif alacağım isimlerdi zaten. Ahmet’i bir partner olarak gerçekten beğeniyorum, bu kadar enerjisi düşmeyen bir insan yani. Hepsi sinemada benden daha tecrübeli isimlerdi, onlar benim abilerim” ifadelerini kullandı.

Genç komedyen, “Gişe beklentiniz var mı?” sorusuna, “Hiç bir zaman telaffuz etmedik, inşallah çok izlensin” yanıtını verirken, filmdeki bitmeyen enerjisini ise “Doktora gidip baktırdım, bende dopamin fazlası varmış” sözleriyle açıkladı.

Öte yandan Ahmet Kural, avukat nişanlısı Çağla Gizem Çelik’le evlilik tarihlerini açıklamaktan kaçınırken, “İnşallah en kısa zamanda duyacaksınız. Uğuru kaçmasın diye söylemek istemiyorum. Yakında müjdemi vereceğim” diye konuştu.

Öte yandan Ahmet Kural, avukat nişanlısı Çağla Gizem Çelik’le evlilik tarihlerini açıklamaktan kaçınırken, “İnşallah en kısa zamanda duyacaksınız. Uğuru kaçmasın diye söylemek istemiyorum. Yakında müjdemi vereceğim” diye konuştu.