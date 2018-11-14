Ahmet Kural için eski aştan şok iddia

Ahmet Kural ile ilgili eski sevgilisi Naz Çekem olay yaratacak açıklamalarda bulundu.

Şarkıcı sevgilisi Sıla’yı darp ettiği iddia edilen Ahmet Kural ile ilgili eski sevgilisi Naz Çekem’den şoke eden açıklamalar geldi.

Ahmet Kural’ın parmağını kırmasıyla magazin basınında adını sıkça duyuran Naz Çekem, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Çekem, “Ben sonuna kadar Sıla’nın arkasındayım. Şahitlik yaparım ona. Kadın kadının yanındadır her zaman bunu unutmayalım. Bir kadın ne yaparsa yapsın el kaldıramazsın“ dedi

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, fiziksel şiddet gördüğünü iddia ettiği oyuncu sevgilisi Ahmet Kural’dan şikayetçi oldu. Mahkemeden Kural’ın 3 ay süresince kendisine yaklaşmamasına yönelik koruma kararı aldırdı. Ünlü oyuncunun adı 2014 yılında da şiddet olayına karışmıştı. Ahmet Kural’ın barda tartıştığı arkadaşı Naz Çekem’in parmağını kırdığı iddia edilmişti. Çekem, iddiayı doğrulamış ve ‘Çok üzgünüm. Canımı yaktı. Ona dava açıyorum’ demişti.

Habertürk’ten Onur Aydın’ın haberine göre, Ahmet Kural’ın parmağını kırmasıyla magazin basınında adını sıkça duyuran Naz Çekem, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Son zamanlarda davaları görülen Sıla-Ahmet Kural ile ilgili sorulan soruları cevaplayan Çekem, Ahmet Kural’a adeta ateş püskürdü.

Çekem, “Geçtiğimiz yıllarda da Ahmet Kural’ın size şiddet gösterdiğini idda etmiştiniz şimdi ise aynı şeyleri Sıla söylüyor neler diyeceksiniz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Benim açımdan ilahi adalet yerini buldu ama gerçek adaletinde yerini bulacağını düşünüyorum. Bana da sosyal medyadan çok haberler geliyor ‘sen de dava açmalısın’ diye fakat o zamanlar ben ailem duymasın diye bir darp raporu almamıştım. Böyle bir şikayette bulunursam eğer mekandan kamera kayıtlarını almam gerekecek. Orada her şey net bir şekilde görünüyor zaten” dedi.

HABERTURK