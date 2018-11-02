Ahmet Kural: Özür dilerim

Sevgilisi Sıla’yı darp ettiği öne sürülen Ahmet Kural’dan yeni açıklama geldi. Kural, Sıla başta olmak üzere tüm kadınlardan özür diledi.

İşte Ahmet Kural’ın açıklaması:

BASINA VE KAMUOYUNA

Ne olursa olsun, böyle bir olayın bir tarafı olduğum için, başta Sıla olmak üzere tüm kadınlardan özür diliyorum.

O gece, benimle paylaştığı şeyleri itidalli bir şekilde karşılayabilmeliydim. Herkesin ayıbı kendine diye düşünmeliydim.

Kadına şiddet konusundaki toplumda oluşan hassasiyeti, saygı ile karşılıyorum. Bu olaydan ben de birçok dert çıkardım. Hayatımın bundan sonrasında da çıkardığım bu derslerin gereğini yerine getirmek için çalışacağım. Bu yüzden ilk etapta bu gereklere odaklanacağım.

Türkiye’ye örnek gösterilen bir aşkın parçası iken, bu aşkın aktörleri, bu şekilde gündeme geldik. Bu ilişkiye ve Sıla’ya karşı saygımdan, bizi sevenlerin bu ilişkiye verdiği değere hürmetimden, olayın detaylarını resmi makamlar dışında paylaşmayacağım.

Sevgiye, doğruluğa ve insanların vicdanında iyi şeyler birikeceğine inancımı hiçbir zaman kaybetmeyeceğim.

NTV