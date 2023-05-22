Ahmet Kural sevgilisiyle barıştı

Ekranların sevilen oyuncularından Ahmet Kural, evliliğin eşiğinden döndüğü sevgilisiyle yeniden barıştı.

Çağla Gizem Çelik ile aşk yaşayan Ahmet Kural, geçtiğimiz mart ayında sevgilisiyle ayrılığını sosyal medya hesabından duyurarak şaşkınlık yaratmıştı. Dört yıllık ilişkisini aniden bitiren Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik arasında yeni bir gelişme yaşandı.

Uzun süredir aşk yaşayan Avukat Çağla Gizem Çelik ile oyuncu Ahmet Kural’dan üzücü haber gelmişti. Ünlü çift, ilişkilerini noktalama kararı aldıklarını açıklamıştı.

‘Çalgı Çengi’, ‘İşler Güçler’, ‘Kardeş Payı’ gibi yapımlarda rol alan Ahmet Kural, ayrılık kararıyla ilgili şu paylaşımı yapmıştı:

Herkese merhaba. Ülkece zor günlerden geçiyoruz. Büyük bir felaket sonrasında ana gündemimiz yaralarımızı birlikte sarmak olmalı. Bundan daha önemli bir gündemimiz olamaz. Ülkemizin bu yoğun ve hassas gündemini gereksiz yere meşgul etmemek adına ortak bir açıklama yapma kararı verdik. Dört yıldır sevgi ile süren ilişkimizi, dostça ve saygıyla bitirme kararı aldık. Ortak aldığımız bu karara ve sonrasındaki sürece herkesin saygıyla, hassasiyetle yaklaşacağına ve anlayışla karşılayacağına inanıyoruz.

“HER ŞEY GÖNLÜNCE OLSUN”

Çağla Gizem Çelik ise Ahmet Kural ile el ele fotoğrafını, “Her şey gönlünce olsun” mesajı ile paylaşmıştı.

Ünlü oyuncudan şimdi ise güzel haber geldi. İlişkilerine bir şans daha veren Çağla Gizem Çelik ve Ahmet Kural, barıştı.

Instagram hesabından sevgilisiyle teknede olduğu bir fotoğrafı paylaşan Ahmet Kural, kalp emojisi koyarak ilişkilerine kaldıkları yerden devam ettiklerinin müjdesini verdi.