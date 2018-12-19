Ahmet Kural’a 5 yıl hapis

Sevgilisi Sıla’yı darp ettiği iddia edilen Ahmet Kural hakkında ‘hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘basit yaralama’ suçlamalarından iddianame düzenlendi.

Sıla Gençoğlu, geçtiğimiz aylarda avukatı ile adliyeye gelerek beraberlik yaşadığı oyuncu Ahmet Kural tarafından darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi bürosu tarafından Sıla’nın şikayeti sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Ahmet Kural’ın ifadesi alınmıştı. Kural ifadesinde yaşanan darp olayını doğrulayarak birbirlerini hırpaladıklarını ileri sürmüştü. Dosya ‘uzlaştırma’ bürosuna gönderilmiş fakat taraflar uzlaşmayı reddetmişti. Dosya yeniden İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu’na geri gönderilmişti.

YARGILANACAK

Sabah’tan Dilek Yaman’ın haberine göre; Savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcı tarafından oyuncu Ahmet Kural hakkında “hakaret, tehdit ve basit yaralama suçlarından 1 yıl 4 aydan 5 yıla kadar hapis talep edildi. Kural önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

TRT