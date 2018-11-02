Ahmet Kural’a Tuğba Ekinci’den destek

Şarkıcı Tuğba Ekinci, magazin basınına bomba gibi düşen Ahmet Kural-Sıla kavgası hakkında konuştu ve ünlü oyuncuya destek çıktı.

Şarkıcı Tuğba Ekinci, meslektaşı Sıla’nın sevgilisi Ahmet Kural tarafından darp edilmesi iddialarının ardından “Sizin kadar güçlü bir bayana, ses sanatçısına küçük çocuk gibi bu şikayeti yakıştıramadım” açıklamasını yaptı.

Oyuncu Ahmet Kural’ın şarkıcı Sıla Gençoğlu’nu darp ettiği iddialarına ilişkin Tuğba Ekinci’den açıklama geldi. Ünlü şarkıcı, Ahmet Kural’ı savunarak, “Küçük çocuk gibi sizin kadar güçlü bir bayana, ses sanatçısına bu şikayeti yakıştıramadım” ifadelerini kullandı.

Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından, “Küçük çocuk gibi sizin kadar güçlü bir bayana, ses sanatçısına bu şikayeti yakıştıramadım. Her ilişkide oluyor itip kakışmalar. Ahmet ailesine çok hayırlı evlat oldu . Mesleğini tehlikeye atmanın alemi yok. Gerektiğinde erkek gibisiniz. Ahmet benim eski dostum asla büyük hatalar yapacak biri değil. Ayrıca şiddet görmek istemeyen bayanlar şiddet görmez. Saygılar, sevgiler” yorumunu yaptı.

TRT