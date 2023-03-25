Ahmet Kural’dan ayrılık açıklaması

Sevilen oyuncu Ahmet Kural, 4 yıldır beraber olduğu sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile ayrıldığını duyurdu.

Oyuncu Ahmet Kural ile 4 yıldır aşk yaşadığı Çağla Gizem Çelik’ten kötü haber geldi. Ortak bir açıklama yapan çift, ilişkilerini noktaladıklarını duyurdu.

‘Çalgı Çengi’, ‘İşler Güçler’, ‘Kardeş Payı’ gibi yapımlarda rol alan Ahmet Kural ile avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik, dört yıllık ilişkilerini sonlandırma kararı aldı.

“SÜRECE HASSASİYETLE YAKLAŞACAĞINIZA İNANIYORUZ”

Ahmet Kural ile Çelik yaptıkları ortak açıklamada şunları söyledi:

“Herkese merhaba, Ülkece zor günlerden geçiyoruz. Büyük felaket sonrasında ana gündemimiz yaralarımızı birlikte sarmak olmalı. Bundan daha önemli gündemimiz olamaz. Ülkemizin bu yoğun ve hassas gündemini gereksiz yere meşgul etmemek adına ortak bir açıklama yapma kararı verdik. 4 yıldır sevgiyle süren ilişkimizi dostça ve saygıyla bitirmem kararı aldık. Ortak aldığımız bu karara ve sonrasındaki sürece herkesin saygıyla, hassasiyetle yaklaşacağına ve anlayışla karşılayacağına inanıyoruz.”

Evlilik hazırlığı yapan ünlü çiftin ayrılığı sosyal medyada gündem oldu.