Ahmet Kural’dan ilk açıklama

Şarkıcı sevgilisi Sıla’yı darp ettiği gerekçesiyle yapılan şikayet üzerine adliyeye gelerek ifade veren Ahmet Kural, basına açıklama yaptı.

Ahmet Kural ifadesi sonrası adliye çıkışında şunları söyledi:

“HAKSIZ OLMAK, HAKSIZLIĞA UĞRAMAKTAN DAHA ACIDIR”

“Konuyla ilgili açıklamalarımı sadece resmi makamlara yapacağımı belirttim. Bu doğrultuda da içeride ifademi de verdim. Türk adaletine güveniyorum. Yargı süreci devam ediyor. Benim için yeni bir başlangıç her anlamda.

Böyle bir konuyla adımın anıldığı için; anılmasını hiç istemediğim bir konu. Anıldığı için herkesten çok özür diliyorum tekrar. Bu yaşananlar için de, asılsız iftira, yargısız infaz yapanlara şunu söylüyorum. Haksız olmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır.”

AVUKAT: FARKLI BİR ALGI YARATILMIŞTIR

Ahmet Kural’ın avukatı Sibel Aydın ise şu açıklamayı yaptı:

“Sadece yargı mercilerine ifade vereceğimizi söyledik. Biz şu anda sayın savcımıza ifadelerimizi verdik. Müvekkilim ifadesini anlattı. Farklı bir algı yaratılmıştır. İfadesinden de bu açıkça anlaşılacaktır. Adil savunma hakkına herkesin saygı duyması gerekiyor.

Sıla hanımın avukatıyla ilgili meslektaşımı İstanbul Barosu’na şikayet edeceğim. Herhangi bir asılsız itham, iftira hakaret nedeniyle uğrayacağı her türlü konuda yasal sürece yarından itibaren derhal başlayacağız.”

HÜRRİYET