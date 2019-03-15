Ahmet Kural’dan ‘inanç’ açıklaması

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Şarkıcı sevgilisi Sıla Gençoğlu’nu darp ettiği iddia edilen Ahmet Kural’dan olay yaratan sözlerine yönelik açıklama geldi.

Sıla Gençoğlu’nu darp ettiği gerekçesiyle yargılanan Ahmet Kural, “Sıla Hanım’ın arkadaşlarıma ve inançlarıma yönelik saygısızlığı nedeniyle ayrıldık” ifadesine açıklık getirdi.

Sevgilisi Sıla Gençoğlu’nu darp ettiği gerekçesiyle yargılanan Ahmet Kural, duruşmada kullandığı “Sıla Hanım’ın arkadaşlarıma ve inançlarıma yönelik saygısızlığı nedeniyle ayrıldık” ifadesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sabah’tan Tuba Kalçık’a konuşan Kural, ‘inanç’ kelimesinin cımbızlanarak başka yöne çekildiğini söyledi.

Kural, şunları kaydetti:

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“Lütfen herkes ifademi tarafsız gözle bir kez daha okusun. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Mahkeme zabıtlarında da kayıtlı ifadem aynen şöyle: ‘Müşteki ile olaydan daha öncesinde birlikteliğimiz vardı. Bu birlikteliğimiz sırasında müşteki ile aramızda kültür ve anlayış farklılığından dolayı anlaşmazlıklarımız oluyordu.

‘DİNİ KASTETMİŞ OLSAM ‘İNANÇLARIM’ DEĞİL, ‘İNANCIM’ İFADESİNİ KULLANIRIM’

Ayrıca müştekinin arkadaşlarıma yönelik uygun olmayan tutumları vardı. Benim inançlarıma da herhangi bir saygısı yoktu, bundan dolayı alkol aldığımızda zaman zaman tartışıyorduk, daha sonra ayrıldık…’ Şimdi ben sormak istiyorum; eğer ben ifademde dini kastetmiş olsam, inançlarımı değil, inancımı ifadesini kullanırdım çünkü benim bir tane dine inancım var.

SABAH