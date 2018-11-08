Ahmet Kural’ın annesinden Sıla’ya gönderme

Ekranların sevilen oyuncularından olan ve Sıla’ya darp uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural’ın annesi, Sıla’ya göndermede bulundu.

Oyuncu Ahmet Kural’ın annesi Sema Kural, facebook hesabından Rus yazar Anton Çehov’un sözünü paylaşarak, eski gelin adayı Sıla Gençoğlu’na göndermede bulundu.

Ahmet Kural’ın 29 Ekim gecesi Sıla’ya 45 dakika boyunca şiddet uyguladığı öne sürülmüştü. 5 Kasım’da savcıya ifade veren oyuncu, adliye çıkışı Sokrates’in “Haksız olmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır” sözüyle, darp iddiasını yalanlamıştı. Türkiye’nin gündemine oturan olayla ilgili Kural Ailesi’nin görüşü de merak konusu oldu. Anne Sema Kural, 3 Kasım’da sosyal medya üzerinde sessizliğini bozdu.

“KUSURSUZ OLSAYDIN BAŞKALARININ KUSURLARINI BULMAYA MERAKLI OLMAZDIN”

Anne Kural, facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Rus yazar Anton Çehov’un “Eğer sen kusursuz olsaydın başkalarının kusurlarını bulup çıkarmaya bu kadar meraklı olmazdın” sözüne yer verdi.

NTV